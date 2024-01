Libri, pienone da "Dettagli" a Civitavecchia per il reading con Tagliaferri e De Persio • Terzo Binario News

Pienone nella libreria “Dettagli” di Civitavecchia che giovedì ha ospitato il reading di “BRUCIAME ER CORE..BRUCIA BANZAI”, di Paolo Tagliaferri avvocato del Foro cittadino, con la passione per la scrittura. L’interpretazione di alcuni passaggi è stato l’attore, di Santa Marinella, Alessio De Persio, fra gli interpeti della serie tv “Suburra”.

Almeno 35 persone, tra quelle sedute e quelle in piedi, hanno ascoltato le letture e quindi hanno potuto porre domande all’autore, soprattutto riguardo a come ha trovato ispirazione per il libro che, di fatto, unisce le sue due passioni, la scrittura e il surf, senza dimenticare quella per le indagini, dovuta alla sua professione di penalista.

In chiusura, il consueto momento del firma copie del volume pubblicato da Armando Editore.