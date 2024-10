Libri, pienone a Civitavecchia per il confronto con la scrttrice Nadia Terranova • Terzo Binario News

La cultura fa centro a Civitavecchia. L’incontro con la scrittrice Nadia Terranova, riguardo soprattutto il suo libro “Trema la notte”, è stato un successo: il teatro della Fondazione Cariciv a Borgo Odescalchi era infatti strapieno sabato pomeriggio.

All’appuntamento erano presenti tutti i gruppi di lettura che hanno collaborato con l’organizzazione a cura di Pagine di Cioccolata, ma c’erano però anche tante persone interessate a sentire la voce dell’affermata scrittrice, vincitrice e finalista di prestigiosi premi letterari.

Durante l’incontro è stato proiettato un video girato durante i tre mesi di preparazione dell’incontro e riguardante le parole di “Trema la notte”. Poi si sono commentati gli altri due focus sui quali hanno lavorato e si sono confrontati i gruppi di lettura: i personaggi e la lingua.

Il confronto è stato moderato dalla scrittrice Caterina Battilocchio: sul palco si sono, inoltre, alternati tutti i rappresentanti dei gruppi di lettura con le loro domande. Nadia Terranova è stata generosissima nelle risposte, offrendo una panoramica completa sul libro: ambientazione, storia, personaggi, temi principali trattati nel testo e poi ha parlato pure dei suoi nuovi progetti.

Al termine dell’interessante appuntamento è stata lunghissima la fila per il firma copie al tavolo della libreria “Dettagli” che aveva portato anche altri volumi della Terranova, autrice pure di libri per ragazzi che hanno vinto il Premio Strega Ragazze e Ragazzi e il Premio Andersen. La libreria di via Guglielmotti peraltro ospita da tempo uno dei gruppi di lettura coinvolti da “Pagine di Cioccolata”, ovvero “Attenti ai Dettagli”. Gli altri: Cosamileggoggi, Gruppo di lettura della Biblioteca Cialdi di Civitavecchia e Gruppo dei lettori della Biblioteca di Santa Marinella.