Libri, tre scrittori di Civitavecchia nell'antologia "365 racconti gialli, thriller e noir" • Terzo Binario News

Book Faces è lieta di annunciare che tre racconti di tre scrittori civitavecchiesi e soci dell’associazione saranno pubblicati martedì 15 ottobre nell’antologia “365 racconti gialli, thriller e noir” edita da Delos Digital e curata da Marika Campeti e Claudia Cocuzza.

“La prima” di Ernesto Berretti, “Freddo come il neon e l’acciaio” di Marco Salomone e “Interno Familiare” di Delia Esposito sono stati selezionati tra i 365 racconti firmati anche da noti scrittori del panorama nazionale, ospitati anche nelle presentazioni letterarie organizzate dall’associazione stessa, come Francois Morlupi, Enrico Luceri, Paolo Di Orazio, Diego Di Dio.

Dopo un assenza di dieci anni, le antologie della serie “365” tornano alla pubblicazione presentandosi come un progetto innovativo, dal sapore di un laboratorio di scrittura virtuale, esteso su tutta Italia grazie all’utilizzo dei social network. Infatti tutti gli scrittori, tra cui anche i tre soci di Book Faces, hanno potuto interagire attraverso il gruppo Facebook “Writers Magazine Italia”, muovendosi in uno spazio digitale dove gli autori hanno potuto inviare i propri racconti e partecipare attivamente commentando e migliorando i testi attraverso il confronto con altri scrittori.

L’antologia sarà disponibile in formato cartaceo e in e-book e potrà essere ordinata sul sito della casa editrice e in tutte le librerie.

“Avere tre autori presenti in questa antologia deve essere motivo di vanto per tutta la città- afferma Marco Salomone, in qualità di Presidente e raccogliendo i pensieri anche degli scrittori Berretti ed Esposito- Vogliamo sperare che anche ad altri autori locali possa capitare l’occasione che è capitata a noi e avere così una visibilità più vasta e importante.”