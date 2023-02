Libri, Palazzo Altieri ad Oriolo ospita giovedì una doppia presentazione • Terzo Binario News

Un incontro da non perdere con gli autori di due libri che affrontano e interpretano ricordi e memoria in maniera differente, sempre profonda e partecipata. Appuntamento alle 17,30 giovedì 9 febbraio, nella Sala degli Avi di Palazzo Altieri di Oriolo Romano.

Francesco Mancuso nel suo libro “ORIOLO ROMANO. UN BORGO DA RACCONTARE” “racconta” Oriolo Romano, tenero paesino in provincia di Viterbo, attraverso i ricordi e le voci di dodici suoi abitanti.

Scrive l’autore “Questo libro è lo spartito di un coro: dodici voci a raccontare di sé, delle loro marachelle, dei loro sogni, delle loro fatiche, delle loro eccellenze, del loro paese, sia i nativi che le persone che lo hanno scelto per grazia di vita. Ogni voce ha un suo timbro, un suo acuto, un suo gorgheggio, straordinaria l’armonia che ne è scaturita: questo è il loro libro”.

Paola Scarsi ne “LO SCALDACUORE. 100 PERSONAGGI NOTI E MENO NOTI RACCONTANO IL LORO PRIMO BEL RICORDO” ha raccolto il ricordo più bello e significativo di 100 personaggi noti e meno noti.

Scrive l’autrice “Talvolta basta poco, anzi pochissimo, per scaldare il cuore. Chiudere gli occhi, dimenticare per qualche istante il mondo esterno, tornare indietro con la mente sino al primo ricordo bello, quello che tutti noi abbiamo ma che ci sembra di aver cancellato, travolti dal quotidiano, dalla fretta, dall’ansia di vivere. Invece è proprio per queste piccole cose meravigliose che vale la pena vivere e apprezzare la vita”.

Dialoga con gli autori Massimiliano Morelli, giornalista, direttore responsabile de L’Agone

Voci narranti: Laura Pedrazzini e Stefania Di Michele