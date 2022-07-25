 Libri, due libri al femminile allo Spinnaker di Bracciano • Terzo Binario News

Libri, due libri al femminile allo Spinnaker di Bracciano

lunedì, 25 Luglio 2022 | 0 commenti

Libri, due libri al femminile allo Spinnaker di Bracciano

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟖 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐢𝐧𝐧𝐚𝐤𝐞𝐫 di Bracciano, siete tutti invitati al nuovo evento letterario!  

“I diversi volti del 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆: 𝑷𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊 𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒐”. 

Si presenteranno i libri di due autrici: “Ninna nanna ninna oh questa mamma a chi la do” – di 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨.  e “Tutto da rifare. Un caso insolito per il commissario Giambianco” – di 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐢. 

Parteciperanno: 𝐄𝐥𝐯𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨 – 𝐀𝐖𝟐𝟎 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐆𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 – 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 – 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚, 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐞𝐮𝐭𝐚, 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞,

𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐢 – 𝐎𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐋𝐞𝐢𝐥𝐚 𝐇𝐚𝐟𝐢𝐳 – 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐯𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐞 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 – 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐖 𝟐𝟎. 

Pubblicato lunedì, 25 Luglio 2022 @ 14:36:26     © RIPRODUZIONE RISERVATA