Libri, due libri al femminile allo Spinnaker di Bracciano • Terzo Binario News

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟖 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐢𝐧𝐧𝐚𝐤𝐞𝐫 di Bracciano, siete tutti invitati al nuovo evento letterario!
“I diversi volti del 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆: 𝑷𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒊 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊 𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒐”.
Si presenteranno i libri di due autrici: “Ninna nanna ninna oh questa mamma a chi la do” – di 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨. e “Tutto da rifare. Un caso insolito per il commissario Giambianco” – di 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐢.
Parteciperanno: 𝐄𝐥𝐯𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐬𝐜𝐨 – 𝐀𝐖𝟐𝟎 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐆𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 – 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐨 – 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚, 𝐏𝐬𝐢𝐜𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐞𝐮𝐭𝐚, 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞,
𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐢 – 𝐎𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐒𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐋𝐞𝐢𝐥𝐚 𝐇𝐚𝐟𝐢𝐳 – 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐯𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐞 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 – 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐖 𝟐𝟎.
Pubblicato lunedì, 25 Luglio 2022 @ 14:36:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA