Alla biblioteca di Fregene gruppo di lettura su Saramago • Terzo Binario News

Appuntamento giovedì 28 alle ore 18 alla biblioteca comunale di Fregente “Pallotta”.

Stavolta si parlerà del libro di Josè Saramago “Cecità”, l’incontro è aperto a tutti, anche a chi non ha ancora letto l’opera.

Nei giorni in cui le nostre vite sono sconvolte dal Corona Virus, che sembra metterci in guardia da tutto e tutti, Cecità di José Saramago ci ricorda come un’epidemia possa diventare uno stato dell’essere. Tutto comincia quando un automobilista fermo al semaforo si accorge di essere cieco, di una cecità particolare e di cui non sa dare spiegazione: l’uomo vede tutto bianco

E’ consigliato prenotare a bibliofregene@libero.it.