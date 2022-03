Libri: "Chato", storia di un cane straodinario e degli anni '70 come li visse Civitavecchia - Terzo Binario News

Il volume di Gianni Tassi sarà presentato lunedì 4 aprile alle 17.30 nella sala della Fondazione Cariciv

di Cristiana Vallarino

Molti civitavecchiesi non più giovanissimi se lo ricordano. Girava per le strade della città sia da solo che con il suo amico Gianni, allora fotoreporter per “Il Messaggero”.

Era bello, con un portamento maestoso, ma era anche affettuoso: stiamo parlando di Chato, uno splendido cane meticcio, per cui non è mai servito un guinzaglio e che ora è il personaggio principale di un libro che il suo compagno umano gli ha voluto dedicare.

La vicenda di Chato si intreccia con quella del suo amico umano e di un’intera generazione, quella dei giovani degli anni ’70, che sognava di cambiare il mondo con la musica, la pittura, la fotografia, con la cultura in generale.

Chato è sempre presente come testimone del suo tempo in un libro che rievoca un periodo storico destinato a fare epoca. Un periodo come fu vissuto a Civitavecchia, allora ricca di fermenti politici e culturali. Lo stesso che era stato ricordato tempo fa nella mostra fotografica “Amarcord anni ’70”, in cui Gianni Tassi aveva esposto le sue più significative immagini dei personaggi e dei luoghi caratteristici di quel momento storico sociale.

La presentazione del libro “Chato, storia di un cane straordinario” scritto da Gianni Tassi ed edito da Booksprint Edizioni si svolgerà lunedì 4 aprile alle 17,30, nella sala convegni della Fondazione Cariciv, in via Risorgimento 8/12 a Civitavecchia, ormai luogo deputato per gli appuntamenti del Salotto Letterario.

A fare gli onori di casa la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. Oltre all’autore, si alterneranno al microfono due giornalisti. Sabrina Mechella parlerà dell’etologia del cane e del rapporto che può instaurare col suo amico umano. A Giuseppe Baccarelli, ex capo della redazione cittadina de “Il Messaggero”, il compito di dialogare con l’autore, a sua volta ex vice-capo redazione di Viterbo.

Al termine dell’incontro, dopo le domande del pubblico, ci sarà il firma copie del volume in vendita, a cura della libreria Dettagli.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, ma subordinato al possesso di GreenPass.