Libri, il Salotto letterario della Fondazione Cariciv ospita Francois Morlupi - Terzo Binario News

La sala Guirrado della Fondazione Cariciv, in via Risorgimento, continua ad ospitare il Salotto letterario, con la collaborazione dell’associazione culturale BookFaces e la libreria Dettagli.

E lo fa dando voce a scrittori di qualità. Stavolta, giovedì 31 marzo alle 17.30, è la volta di Francois Morlupi. Classe 1983, italo-francese, l’autore lavora in ambito informatico in una scuola francese di Roma. Prima di questo ha scritto due romanzi, che per mesi sono stati sempre ai primi posti delle classifiche ebook, diventando un caso editoriale.

Ultima uscita “Nel nero degli abissi. Un’indagine per i Cinque di Monteverde”: si tratta di una nuova inchiesta ad alto tasso di ironia e tensione.

«Stile felicemente semplice, a tratti lieve e ironico, trama ben costruita e poi, loro, i cinque poliziotti del commissariato di Monteverde: una formula che può scalare le classifiche» una delle recensioni del libro, edito quest’anno da Salani.

A fare da padroni di casa saranno Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv e Marco Salomone, presidente di BookFaces. Il compito di dialogare con l’autore affidato ancora una volta agli scrittori Gino Saladini ed Anthony Caruana.

L’ingresso al Salotto è libero, senza prenotazione fino a esaurimento posti. Obbligatorio il supergreenpass. Informazioni 333-9449842 o info@bookfaces.it.