Libri, Book Faces porta a Civitavecchia Teresa Ciabatti e la sua "Donnaregina" • Terzo Binario News

La scrittrice dialogherà con Gino Saladini e Anthony Caruana venerdì alle 17.45 nella Sala Gurrado della Fondazione Cariciv

Proseguono gli appuntamenti per i festeggiamenti del decennale di attività della Book Faces e l’asticella della qualità si alza ancora un po’. É in arrivo, infatti, un altro appuntamento importante con la cultura a Civitavecchia.

Venerdì 10 ottobre alle 17:45 presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv verrà presentato “Donnaregina” (Mondadori) di Teresa Ciabatti.

Ospite per la prima volta dell’associazione, Teresa Ciabatti condurrà i lettori in una storia che intreccia le vite di una giornalista e di un boss criminale, l’incontro di due mondi completamente diversi nello spazio di un’intervista dove emergono con forza i temi del trauma, dell’identità, delle relazioni familiari e della vulnerabilità umana. Il palmarès della scrittrice è di altissimo livello: sei opere importanti, e di queste “La più amata” è arrivata in finale al Premio Strega del 2017. I primi passi nella letteratura dopo la laurea in Lettere Moderne li ha mossi in Einaudi con il libro d’esordio “Adelmo” nel 2002.

La presentazione sarà moderata dai soci onorari Gino Saladini ed Anthony Caruana che hanno affermato: “Teresa Ciabatti è tornata in libreria con un romanzo che rompe gli schemi narrativi e racconta il confronto fra una scrittrice e un boss della camorra. Il titolo richiama un luogo celebre di Napoli che diventa specchio di una vicenda personale che va intrecciarsi con l’ombra della criminalità e con la memoria. L’autrice orchestra un gioco di rimandi tra realtà e invenzione, sospeso tra il bisogno di capire e la voglia di raccontare. Sarà un’altra straordinaria opportunità per la città di conoscere una delle penne più potenti della narrativa italiana contemporanea.”

Ingresso libero come sempre e vendita del libro a cura di Mondadori Bookstore.