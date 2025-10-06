A Tolfa e Allumiere "Emozioni in Rosa" sabato inaugura le iniziative per la prevenzione • Terzo Binario News

Consueto appuntamento con la passeggiata tra i due centri collinari nella giornata di solidarietà sotto il segno della “Komen Italia”

Torna questo sabato, 11 ottobre, l’appuntamento numero 12, con la Giornata di solidarietà, sport e arte dedicata alle “Donne in Rosa”, cioè quelle operate di tumore del seno.

Come spiega Elena Riversi, coordinatrice collinare per le “Donne in Rosa”: “Quest’anno, sono diverse le iniziative per la prevenzione. Iniziamo da Emozioni in rosa, con la camminata tra Tolfa e Allumiere, per poi terminare con il mini villaggio della prevenzione. Prevenzione primaria e secondaria, questi sono i messaggi che vogliamo dare”.

Questo il programma di sabato. Ore 8,30 Raduno a Tolfa in Piazza Vittorio Veneto “Sedute dimostrative Shiatsu Igea” Ore 9,30 Introduce la giornata il dottor Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma Saluto di benvenuto da parte delle autorità e della Banda musicale “G. Verdi” di Tolfa Ore 10,00 Partenza per la camminata Ore 11,30 Arrivo ad Allumiere con accoglienza e ristoro a cura dell’Associazione Adamo a seguire flashmob delle scuole di danza: Dance World e New Dance Evolution Center accompagnate dall’Associazione Amici della Musica. “Sedute dimostrative Shiatsu Igea” Ore 12 Lotteria a Premi Ore 13 Pranzo in Rosa a cura della Cooperativa Alfa 2 Ore 15 Inaugurazione Panchina Rosa presso Parco del Risanamento.

Si ringraziano le Amministrazioni dei Comuni, Pro Loco Tolfa e Allumiere, le Università Agrarie, le Protezioni Civili, la Cri di Tolfa e di Allumiere, l’Ass.ni Adamo, Click, Artiamo, Airone, Fidapa, SNOQ, Aps Centro Anziani Monti della Tolfa, Ass.ne Cammino dell’Allume, Scout Tolfa, i Volontari, le Attività commerciali, ASD Tolfa Calcio, US Allumiere, Volley Allumiere, Trekking con avventure nel Mondo e tutte le Associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Per info e prenotazioni: Elena 349 2232732 – Alessia 347 0455041 – Angela 3290221971

I fondi raccolti saranno devoluti alla Susan G. Komen Italia a sostegno delle donne operate di tumore del seno.

Questo il menù del pranzo. Antipasto: misto, mentucciata, fagioli; Trofie aglio e olio

Salsiccia, pancetta; insalata e patate. Pizza brodosa e ciambelle. 25 euro.