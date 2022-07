Libri, Berretti ha raccontato al pubblico tolfetano la sua avventura di Basco Blu • Terzo Binario News

Molto partecipata l’iniziativa della Fidapa nella Pinacoteca comunale per presentare “Non ne sapevo niente”

Oltre una cinquantina di persone ha stoicamente sopportato il caldo ed ha assistito, venerdì pomeriggio nella Pinacoteca del palazzo comunale di Tolfa, alla presentazione del libro “Non ne sapevo niente”, proposta dalla locale Fidapa.

L’autore Ernesto Berretti, grazie alle domande della giornalista Cristiana Vallarino e di alcuni del pubblico, ha spiegato le ragioni all’origine del suo libro, scritto molti anni dopo la sua esperienza di Basco Blu nella Danube Mission, nel 1995.

A fare gli onori di casa la sindaca Stefania Bentivoglio, la presidente della Fidapa Tolfa Giuseppina Esposito e poi, in chiusura, l’assessora alla cultura Tomasa Pala.

Ad aiutare il racconto di Berretti, le letture di Simona De Paolis, Angelica Costa e Giuseppe Finori. I quali hanno prestato le loro voci ad alcuni brani tratti dal libro, scelti soprattutto fra quelli che descrivevano figure femminili.

“Sono davvero contento e commosso per essere qui – ha ribadito Berretti – ci tenevo a venire a Tolfa perché penso che sia un punto di grande vivacità culturale nel nostro comprensorio”.

L’evento si è concluso con il consueto firmacopie e per l’autore è arrivato anche un invito a portare la sua esperienza fra i ragazzi dell’istituto comprensivo di Tolfa e Allumiere. Ad Allumiere è già stato ospite e del resto Berretti ha al suo attivo una discreta galleria di incontri con i giovani delle scuole, con i quali, come ha raccontato, ha avuto importanti scambi d’opinione: “In un liceo di Civitavecchia una ragazza romena ha pianto dopo aver ascoltato il mio racconto di episodi molto simili a quelli vissuti dai suoi genitori. Mi ha detto che le avevo dato la forza di parlarne con i suoi compagni cosa che non aveva mai fatto per paura d’essere compatita”. “E’ stata questa sicuramente la reazione al mio libro che mi ha davvero toccato il cuore” il commento dello scrittore.

Berretti, ancora in forza nella finanza di mare, ha messo nero su bianco le tante immagini e i personaggi, d’ogni etnia, che aveva fotografato in quei sei mesi a Calafat,vissuti a bordo di una nave da crociera dismessa, dove divideva la cabina con il collega e tanti .. Gregor Samsa. Niente spoiling, chi leggerà il libro capirà. E non potrà più dire… “Non ne sapevo niente”…

