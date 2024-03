Libri, alla "Vita Nova" di Tarquinia presentato l'ultimo giallo di Federica Marchetti • Terzo Binario News

Piacevole incontro alla libreria la Vita Nova di Tarquinia con Federica Marchetti, presentata dalla scrittrice Maria Bellucci.

Marchetti presentava il suo ultimo romanzo, “La cintura di Jim Morrison”, un giallo ambientato nel 1987 a Roma. L’autrice viterbese ha illustrato le sue tecniche di scrittura, la nascita del romanzo e il significato della cornice storica degli anni ’80 e gli eventi raccontati attraverso la trama poliziesca.

Annunciando la sua intenzione di scrivere un seguito della sua ultima fatica, Marchetti ha parlato anche brevemente di alcuni dei suoi libri.

L’autrice ha un ampio repertorio di titoli che spaziano da saggi su scrittori come Jane Austen, Henry James, Agatha Christie o Marcel Proust passando per Madonna o Cassola o un personaggio tv come La signora in giallo.