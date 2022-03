Libri, alla Fondazione CaRiCiv si parla del romanzo della civitavecchiese Valeria Gargiullo - Terzo Binario News

Ancora un appuntamento al Salotto letterario della Fondazione Ca.Ri.Civ.

E stavolta si avrà modo di incontrare una giovane autrice civitavecchiese che presenterà il suo primo libro, ambientato proprio nella sua città. Anzi, addirittura in un quartiere.

Venerdì 4 marzo alle 17,30, alla sala “Gurrado” nella sede di via Risorgimento a Civitavecchia ci sarà Valeria Gargiullo. Oggi, trentenne, vive a Roma, dove ha frequentato il Master in tecniche della narrazione Palomar e continua gli studi universitari in lettere, ma è nata e cresciuta a Campo dell’Oro.

E proprio nel popoloso quartiere periferico ambienta il suo romanzo d’esordio, “Mai stati innocenti”, in cui racconta la storia di una ragazza, Anna, di suo fratello, Simone e di un altro giovane, Giancarlo che si intreccia con quella di una banda che spadroneggia nel quartiere.

A presentare l’incontro la padrona di casa, la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco e Marco Salomone, presidente dell’associazione culturale Book Faces che con la Salani, editrice del volume e la libreria Dettagli promuove l’iniziativa.

A dialogare con l’autrice, per poi stimolare il dibattito con i presenti, saranno due scrittori locali, Gino Saladini e Anthony Caruana. Mentre i brani musicali che faranno da colonna sonora sono a cura di Francesco Di Iorio. L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti, ma è obbligatorio esibire il Green Pass.

Cri.Val.