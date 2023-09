Libri, alla Fondazione Cariciv Book Faces presenta "Villa del seminario" di Sacha Naspini • Terzo Binario News

Appuntamento venerdì alle 17,45 nella Sala Gurrado della Fondazione Cariciv in via Risorgimento a Civitavecchia con la presentazione di un libro a cuyra di Book Faces. Si tratta di “Villa del Seminario”, edizioni e/o, autore Sacha Naspini con cui dialogano Maria Teresa Casella e Marco Salomone.

Il protagonista è Sacha Naspini. Chi lo conosce, sa già quanto sia bravo come scrittore. Per chi non lo conosce, allora questa è un’ottima occasione per venire ad ascoltare un autore dalla voce narrativa unica.



La storia è autentica, reale. L’unico caso avvenuto durante la seconda guerra mondiale. Il vescovo di Grosseto affittò, con un regolare contratto, la villa per i seminaristi al gerarca della città. Al suo interno, vennero imprigionati uomini e donne di natura ebrea per essere successivamente inviati ai campi di concentramento.

Su questo sfondo storico, si sviluppa una storia di amicizia, amore e riscatto, con un protagonista indimenticabile: Settebello.