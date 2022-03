Libri, alla Cittadella della Musica si presenta l'antologia "Civitavecchia tra pittura e parole" - Terzo Binario News

Verrà presentata sabato 2 aprile ore 17.30 presso la Cittadella della Musica, l’antologia: “Civitavecchia tra pittura e parole”.

Il libro è la raccolta del concorso pittorico e letterario promosso dall’associazione Festeggiamenti Santa Fermina, dalla Pav Edizioni, patrocinato dall’assessorato turismo e Fondazione Cariciv. L’antologia porta la prefazione di Stefano Burbi, M°

compositore e Direttore stabile Orchestra dei Filarmonici di Firenze.

“Un progetto culturale editoriale inserito nei festeggiamenti Santa Fermina 2022 – dice Ombretta Del Monte -, articolato alla diffusione del valore del libro cartaceo e alla valorizzazione della cultura del territorio attraverso la selezione di 35 artisti tra scrittori poeti e pittori emergenti e non per raccontare Civitavecchia. Tanti i lavori pervenuti anche da altre città e questo non può altro che renderci soddisfatti per aver fatto viaggiare la nostra città oltre confine”

Nell’iniziativa oltre alla realizzazione dell’antologia è inserita una mostra pittorica dei lavori pubblicati nel libro che durerà fino al 9 di aprile presso il foyer della Sala Molinari con i seguenti orari: domenica: 16.30/19. Lunedi-venerdì: 10/12-16.30/19, sabato 9 aprile 16.30/19. A chiusura dell’iniziativa domenica 3 aprile “Incontro con gli autori PAV” dalle 10 alle 18 presso piazza Calamatta.

Ombretta Del Monte ringrazia la responsabile editoriale Aurora Di Giuseppe da sempre sensibile alla crescita culturale e sociale: “La finalità di un concorso è far conoscere i lavori artistici dei partecipanti; e dunque, con questa raccolta, vi doniamo gli scritti e gli elaborati degli autori selezionati. In queste pagine troverete colori, emozioni, incanti, entusiasmi, amore e ricordi. Perché un artista è tale se sa, con i modi e gli strumenti che più gli sono consoni,

riportare su una tela o su un foglio quello che di più bello vede o pensa. La PAV edizioni è solita donare una percentuale dei proventi, tolte le spese di gestione, ad alcune associazioni. Il ricavato di questa antologia, visti i tempi che stiamo vivendo, sarà devoluto, con la gioia e l’entusiasmo che 8 sempre caratterizza le nostre iniziative, alla Croce Rossa Italiana”.

“Inoltre si ringraziano tutte le collaborazioni, dall’assessore Emanuela Di Paolo, alla Presidente Fondazione Gabriella Sarracco, il Direttore d’orchestra e compositore M° Stefano Burbi, le due giurie, in particolar modo a quella pittorica nella quale ho collaborato insieme alla Dott.ssa Concetta Antonia Pagano (accademia belle arti di Messina e critico dell’arte) Dr. Andrea Cerqua (accademia Belle Arti di Roma) editore della rivista Tracciati d’Arte, alla dott.ssa Ambra Salerni (storia dell’arte e conservazione patrimonio artistico e archeologico) e naturalmente tutti gli scrittori e pittori che hanno dato espressione attraverso le loro arti” conclude la Del Monte

Artisti pittori: Roberto Villotti, Angiolina Marchese, Susy Belluno, Francesco Mauro , Monica Di Folco, Carlo Mancini, Simonetta Sabatini , Giuliana Virgilio, Paola Bisozzi , Anna Rita Calzetta, Massimiliano Latini, Carla Maria Ponti, Laurina Rietti , Rosanna Vetturini , Alessio Villotti.

Scrittori e poeti: Sara Sansone, Dave Given ,Angela Sgamma ,Giacomo Costanzo, Irene Burdieri , SerenaSavarelli, Giuliana Virgilio, Alessandro Bisozzi, Franca D’Accriscio, Giulia Savarelli , Giuseppe Condello, Nerina Piras, Noemi Monte, Mattia Campitiello, Raffaella Cosentino , Velleda Profumo, Arianna Danzo ,

Salvatore Agnello, Angela Sgamma, Associazione Poetica Allumiere, fuori Concorso con “Il prato dei vagoncini” Giada Carboni.