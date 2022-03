Giovedì dell'Archeologia, oggi si parla di Tolfa variazioni e fuori programma nel calendario - Terzo Binario News

Oggi per l’appuntamento per il ciclo I giovedì dell’Archeologia, alla Biblioteca Comunale di Piazza Calamatta il professor Fabrizio Vallelonga, Direttore del Museo Archeologico Nazionale Chiusi), tiene una conferenza sul tema: “Nuove ricerche sul Medioevo dei Monti della Tolfa. Gli scavi della Bianca e Ripa Maiale”.Capienza max. in presenza 50 posti. Obbligatoria prenotazione con Green Pass rafforzato. È possibile prenotare presso il Museo al numero 076623604 oppure alla mail: drm-laz.mucivitavecchia@beniculturali.it

Intanto la direzione del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia ha reso note alcune variazioni al programma di conferenze nelle prossime settimane. Giovedì 31 marzo ore 17 si terrà fuori programma la conferenza di Flavio Enei (Direttore Polo Museale Civico Santa Marinella): “Castrum Novum: storia e archeologia di una colonia romana. Le recenti acquisizioni”.

La conferenza de I giovedì dell’Archeologia di G. Pastura prevista per giovedì 14 aprile è invece spostata a giovedì 5 maggio.