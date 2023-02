Libri, a Valcanneto si presenta "New York New York" di Lorenzo Triolo • Terzo Binario News

Il 4 febbraio dalle ore 17 presso il Centro Polivalente di Valcanneto in Largo Giordano si presenta il libro di Lorenzo Triolo, edito da Youcanprint, “NEW YORK NEW YORK”.

Dialoga con l’autore il Dr. MARCO PICCIONI, letture di FIORELLA MEZZETTI. Interverrà la dr.ssa FEDERICA BATTAFARANO Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

LORENZO TRIOLO, residente a Valcanneto dal 2005, dottore in Chimica Industriale, è ormai alla sua ottava fatica letteraria: quattro libri di racconti (due sulla storia di Valcanneto), due romanzi gialli ambientati a Taormina e dintorni, una biografia romanzata del grande fotografo tedesco Wilhelm von Gloeden (1865 – 1931) e ora “NEW YORK ,NEW YORK”, racconto nostalgico e divertente di un fantastico soggiorno di un mese negli USA.

L’esperienza, vissuta a metà degli anni ’80 da due coppie di amici quarantenni e una bambina di undici anni è stata resa possibile da uno ‘scambio casa’ con una famiglia americana, esperimento stimolante e decisamente innovativo per quegli anni. Le emozioni, le avventure, i rapporti umani, i divertimenti, l’innamoramento per le meraviglie artistiche e architettoniche di New York e lo stupore di fronte alla grandiosità della ‘Grande Mela’ vengono raccontati dall’Autore con simpatia, con leggerezza e con un pizzico di nostalgia.

Non meno stimolante la descrizione degli altri luoghi visitati e del viaggio con destinazione Washington compiuto attraverso cinque Stati della parte orientale degli USA facendo conoscenza con città importanti come Filadelfia, Baltimora, Annapolis, Washington e una gustosa sosta nella Dutch Pennsylvania, sede degli Amish, una bizzarra comunità di protestanti ultraconservatori che pratica il rispetto assoluto della Bibbia e rifiuta le comodità del progresso quali luce, auto e altre diavolerie della modernità.