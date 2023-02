Cultura Bene Comune, sabato al Marconi Pascucci incontra il mondo dello spettacolo • Terzo Binario News

Tra gli ospiti, l’attore Alessio Boni, il cantante Piotta e Silvia Comand di “Bauli in Piazza”

“Nuove strutture in tutti i territori, sostegno alla piccola e media imprenditoria del mondo della cultura, alle realtà indipendenti e all’associazionismo di settore e tutele a tutti i lavoratori e le lavoratrici di questo importantissimo mondo. Questo il mio impegno per lo spettacolo dal vivo e della cultura nel Lazio, due settori che rappresentano una parte importante del Pil della nostra Regione e che in questi anni sono stati messi a dura prova dalla pandemia, penalizzando non solo gli artisti ma tutte quelle manovalanze e realtà lavorative che vivono di spettacolo, dai montatori dei palchi alle agenzie di comunicazione, dai fonici e tecnici audio e luci a chi fornisce prestazioni e servizi. La cultura è un bene comune, e come tale va difeso, tutelato e valorizzato”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente, nell’annunciare l’evento che si svolgerà sabato 4 febbraio alle ore 10:30 presso il Teatro Marconi in Viale Guglielmo Marconi 698/E dal titolo “Cultura Bene Comune – I protagonisti e i lavoratori del mondo della cultura si raccontano”.

“Quello dello spettacolo dal vivo è sempre stato uno dei temi su cui ho maggiormente lavorato durante la mia esperienza da Sindaco di Cerveteri, implementando di anno in anno le risorse per garantire un’offerta culturale sempre più ampia – aggiunge Pascucci – sabato al Teatro Marconi, alla presenza di tantissimi addetti ai lavori che condivideranno la propria esperienza di vita e lavorativa, parleremo proprio di questo e di cosa possono fare le Istituzioni e gli Enti pubblici per garantire un sostegno concreto alle tantissime migliaia di uomini e donne che ci lavorano”.

Interventi e contributi da parte di tantissimi volti dello spettacolo dal vivo, della musica, della Tv, del cinema e dell’arte. Parteciperanno Daniele Vicari, regista, Alessio Boni, attore, Martoz, fumettista, illustratore e street artist, Giacomo Molinari, Presidente A.I.D., Daniele Masini, Manager e imprenditore, Tommaso Zanello in arte “Piotta”, cantante e produttore, Carmen Vogani, autrice Tv e giornalista, Silvia Comand di “Bauli in Piazza”, Gianni Russo di Piano B Produzioni, Boris Sollazzo, Giornalista e Critico Cinematografico, Rosario Coco, Attivista Lgbt+ e Manager dello Sport, Enzo De Camillis, scenografo e ideatore del Premio “Pellicola d’Oro”, Felice della Corte di Unione Teatri di Roma, Dante Mortet, artista Manoartigiana e Micol Arpa Rock, concertista e arpista rock.

Prenderanno parte alla mattinata, anche l’Onorevole Filiberto Zaratti, Deputato di Europa Verde, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, la candidata al Consiglio Regionale del Lazio Simona Saraceno, il Presidente Disability Pride APS Carmelo Comisi e l’attivista civico Antonio Gaudioso.