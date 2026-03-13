Tarquinia, con gli Artisti dell'Old Station lezioni gratuite di pittura per under 30 • Terzo Binario News

L’ associazione “Artisti dell’Old Station” propone un corso gratuito di pittura per adulti under 30 anni. Il corso si svolgerà a Tarquinia, i posti sono disponibili in numero limitato su prenotazione tramite whatsapp al cell. 320119 79 45.

Le lezioni sono fluibili e costruttive sia per i principianti che per chi ha un livello tecnico più avanzato poiché verrà divulgato il metodo e le fasi della pittura, applicabile sia all’ opera più semplice che a quella più complessa. Attualmente presso l’ Old Station Pub a Tarquinia è in corso la sesta edizione dell’esposizione delle opere eseguite nel precedente corso di pittura a cura dell’ artista Fabiana Brizi.

Quest’ anno sono presenti i dipinti delle nature morte dall’ epoca barocca in poi, le artiste che espongono sono: Fabiana Brizi, Edda Bernardini e Adele Viviana Agostini. Oltre alle nature morte sono presenti un cupido tratto dallo studio del Caravaggio, dal titolo “Amore Vincitore” affiancato dalle opere “Salome’ ” e “Divino Etrusco”. L’ esposizione si terrà nei mesi di Marzo Aprile e Maggio 2026.