Libri a Civitavecchia, "Book Faces" ospita Desiati con Malbianco • Terzo Binario News

Una conversazione culturale di altissimo livello si è svolta giovedì 27 novembre all’ultima presentazione del decennale della Book Faces con lo scrittore Mario Desiati.

Mario Desiati con “Malbianco”, il nuovo romanzo dopo “Spatriati” con cui ha vinto il Premio Strega 2022, ha incantato tutti i presenti accompagnandoli in un viaggio attraverso i temi del trauma e della guarigione, della famiglia e dell’individualità, dell’interiorità e della poesia. Il romanzo racconta la storia di un uomo quarantenne che vive a Berlino e che, spinto da svenimenti improvvisi, torna in Puglia nella casa dei suoi genitori ultraottantenni. Qui, oppresso dal senso di colpa, si dedica a indagare il passato della sua famiglia per capire l’origine del proprio malessere, riscoprendo così le vite segrete della bisnonna trovatella Addolorata e dei nonni, reduci di guerra.

“Ringraziamo l’ospite d’onore Mario Desiati e i soci onorari Gino Saladini e Anthony Caruana e Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci, per aver moderato la conversazione – afferma il Presidente Marco Salomone – Si è trattato di una presentazione che per l’associazione culturale e la città rappresenta la degna conclusione della programmazione di quest’anno e che dà nuova linfa per il 2026. In particolare l’atmosfera emozionante é stata rafforzata anche dalla possibilità, per cui ringraziamo la Comunità di Sant’Egidio, di ospitare Desiati nella Chiesa di San Giovanni Battista, una delle più antiche di Civitavecchia”.