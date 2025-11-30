Barberia in fiamme a Civitavecchia • Terzo Binario News

Questa notte alle ore 02.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di un’attività commerciale in via Terme di Traiano all’altezza del civico 21.
Arrivati sul posto, gli uomini della 17A hanno subito estinto le fiamme che lambivano l’ingresso dell’attività, evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura e alle abitazioni adiacenti.
Con l’ausilio di bombole autorespiratori e moto ventilatore hanno, una volta estinto le fiamme, fatto diradare l’ingente quantitativo di fumo sviluppato in modo da poter mettere in sicurezza l’intera area.
Sul posto presenti anche la Polizia di stato e i Carabinieri, per i rilievi del caso.
Le cause sono in corso di accertamento.
Michele Coppola