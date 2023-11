Libri, a Cerveteri si presenta "Icaria, Ikaria" • Terzo Binario News

La presentazione del romanzo “ICARIA, IKARIA” , edito da Albatros, andrà in scena a Cerveteri, Palazzo Ruspoli, il 9 novembre alle ore 18.

Si tratta della storia di un pacifico e riflessivo diplomatico occidentale spinto da drammatiche circostanze a dover decidere ed agire. Lo scenario è un indefinito paese del Terzo Mondo, in un anno non precisato, afflitto da tutti i problemi del sottosviluppo comprese le derive terroristiche. Il racconto si sviluppa fra insistenti monologhi e nostalgici flashback.

In 22 capitoli, che evocano i 22 tarocchi scaglionati da “il matto” a “il giudizio”, le varie tematiche vertono, con molte innovazioni grafiche, soprattutto di filosofia e politica, di religione ed eco ernia, di storia e morale, di violenza e di amore, di inganni, di nostalgico passato e di vagheggiamenti prolifici.

Il racconto pur lungo (due volumi, 1700 pagine, frutto di una lunga gestazione dei due autori coperti da pseudonimo, con la consulenza dall’ex Ambasciatore italiano a Stoccolma) mira a tematiche ben focalizzate.

Gli autori hanno designato come loro referente per il libro il consulente diplomatico, Angelo Persiani, ora Ambasciatore italiano a riposo, con lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Filosofia e diplomi di specializzazione in economia. Esperienze di lavoro pluriennali in Norvegia. Svezia, Finlandia, Cina, Brasile, Asia Centrale. Parla 5 lingue straniere. E’ autore di saggi in Criminologia.