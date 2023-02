Liberi dal gioco d'azzardo: incontro pubblico al Granarone di Libera Ladispoli Cerveteri • Terzo Binario News

“È facile vincere come ci dicono gli spot pubblicitari? Si può cadere nell’inferno del gioco patologico e come uscirne? Perché la criminalità organizzata se ne occupa e ovviamente non per fini benefici? Quanto è diffuso nel nostro territorio? Quanto la sua diffusione crea problemi alla sicurezza dei nostri territori? Quali i gruppi sociali più a rischio?

A queste è a tante altre domande si cercherà di rispondere nell’incontro pubblico, di approfondimento, organizzato dall’associazione Libera, il 18 febbraio al Granarone di Cerveteri, a partire dalle ore 10.00.

Sono stati invitati i Sindaci e gli Assessori ed interverranno alcuni esperti che da anni affrontano questi temi: Maurizio Fiasco, componente del Commissione Nazionale antiusura, docente e ricercatore su sicurezza pubblica e gioco d’azzardo; Giampiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio Legalità e Sicurezza della Regione Lazio; Giuseppe Barletta, Direttore dei Serd, servizi per le dipendenze della nostra ASL.

Verrà inoltre illustrato dalla Dott.ssa Manuela Colacchi dell’ufficio di piano distrettuale il progetto “Io gioco senza azzardo”.

Un incontro per confrontarsi, condividere ed approfondire un tema complesso che tocca e coinvolge noi come cittadini e spesso tragicamente tantissime famiglie”.

Presidio di LIBERA Ladispoli/Cerveteri