L'Eurovision sarà dedicato alla pace, canterà anche l'Ucraina - Terzo Binario News

Esclusa invece dalla kermesse la compagine della Russia

Proseguono a Torino al Pala Alpitour i preparativi per ospitare dal 10 al 14 maggio l’Eurovision, il più grande festival del mondo dedicato alla musica e che quest’anno, dopo la vittoria dei Maneskin sarà ospitato in Italia.

Conduttori d’eccezione per la kermesse, un trio made in Italy, anche se comunque condurrà le tre serate in lingua inglese: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Tema principale della manifestazione, la Pace. In gara, anche la compagine dell’Ucraina, nonostante nelle settimane scorse si fosse sparsa la notizia di un possibile ritiro. Immaginabile la commozione e l’attesa per l’esibizione della cantante di un popolo che sta vivendo il dramma della guerra.

Esclusa invece la Russia, che ha fatto dunque scendere il numero dei partecipanti da 41 a 40.