“L’Etruria nel Terzo Millennio” oggi su Rai Tre, ieri Cinema di Cerveteri strapieno per l’anteprima nazionale • Terzo Binario News

Il documentario, prima opera da regista per Alessio Pascucci, sarà trasmesso questo pomeriggio, venerdì 13 ottobre, alle ore 16:30 su Rai Tre

Una sala gremita di persone, posti a sedere completamente esauriti e la richiesta di una replica. Perché il Cinema ha un fascino tutto proprio, e vedere la propria città sul grande schermo è sempre un’emozione unica.

Si è tenuta ieri sera, all’interno del Cinema Moderno di Cerveteri, l’anteprima nazionale del documentario “L’Etruria nel Terzo Millennio”, prodotto dalla Vici World Lux srl per la Rai, per la regia di Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana ed ex Sindaco di Cerveteri, al suo primo documentario dietro la macchina da presa.

Serata di “gala”; alla quale ha preso parte il Direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi, che pubblicamente si è complimentato per la qualità e lo spessore del prodotto, e numerosi amministratori dei comuni limitrofi, oltre al Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Oggi, venerdì 13 ottobre alle ore 16:30, su Rai Tre, ci sarà la messa in onda di questo straordinario viaggio, che con immagini inedite ed emozionanti riprese dall’alto, condurrà lo spettatore alla scoperta delle meraviglie artistiche, storiche e naturalistiche dell’Etruria. Successivamente sarà disponibile anche su RaiPlay.

“Vedere il Cinema della città in cui sono cresciuto e che ho avuto il privilegio di amministrare come Sindaco per dieci anni così gremito di persone, per assistere all’anteprima di un’opera di cui sono regista è stata una grande emozione – ha dichiarato a margine della presentazione Alessio Pascucci – alcune persone so che avrebbero voluto essere presenti, ed altre ancora purtroppo, a causa del tantissimo pubblico, superiore davvero ad ogni più rosea aspettativa, non sono riuscite ad entrare. Proprio per questo motivo, grazie alla disponibilità del Cinema Moderno, che ringrazio, giovedì prossimo, il 19 ottobre, sempre alle ore 21:30, replicheremo il documentario. Ovviamente, invito sin da ora tutti a sintonizzarsi su Rai Tre questo pomeriggio, ma per chi volesse, ci vediamo in sala settimana prossima”.