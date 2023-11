Leone a Ladispoli, Pd: “Grando bravissimo nello scaricarsi da ogni responsabilità” • Terzo Binario News

La breve fuga di un leone da un Circo arrivato in città in questi giorni ha provocato in tutta la nostra comunità momenti di ansia e di paura.

Oltre questi sentimenti comprensibili si è avvertito però anche un senso di tristezza e di pena nel vedere un animale smarrito, chiaramente disorientato.

Ed è stato francamente inopportuno che nella giornata di domenica lo spettacolo del circo sia stato pubblicizzato per le vie della città e poi si sia svolto come niente fosse accaduto, senza alcun chiarimento sulle cause della fuga del leone. La gestione dell’accaduto da parte del Sindaco non è apparsa all’altezza, sia nei tempi e nelle modalità di comunicazione dell’accaduto sia nella gestione dei rapporti con la direzione del circo. Il Sindaco è apparso subito preoccupato di scaricarsi da ogni responsabilità, dichiarando che non aveva firmato nessuna autorizzazione.

Riteniamo sia ormai maturo il tempo per una legge nazionale che ponga fine agli spettacoli per i quali animali in cattività vengono rinchiusi per tutta la loro vita , lontani dal loro ambito naturale.

A Ladispoli si è tentato in passato di applicare vincoli e regolamenti stringenti per gli spettacoli viaggianti.

Con un nuovo regolamento approvato nel 2018 la Giunta Grando ha invece allargato i vincoli dando maggiori opportunità ai Circhi con animali al seguito.

Chiediamo che si faccia chiarezza sull’ accaduto, precisando le responsabilità.

Riteniamo inoltre che, in attesa di norme nazionali, vadano corrette alcune norme del Regolamento Comunale in vigore, in modo che sia sempre più difficile l’arrivo a Ladispoli di circhi con animali arrivare.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”