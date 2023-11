A Marina di San Nicola pulizia ecologica e festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Filosofia • Terzo Binario News

L’appuntamento, per chi vuole partecipare, è domenica 19 novembre alle ore 10:00 in piazza Diana

Con il patrocinio del Comune di Ladispoli, Nuova Acropoli invita la cittadinanza ad una pulizia ecologica sulla spiaggia di Marina di San Nicola, una delle spiagge più belle di Ladispoli, lì dove natura e archeologia si fondono magistralmente.

L’appuntamento, per chi vuole partecipare, è domenica 19 novembre alle ore 10:00 in piazza Diana, in corrispondenza dello chalet sul mare. Un’attività ecologica che nel pomeriggio si svilupperà in giochi di team building, pratiche di psicologia e filosofia attiva, per festeggiare anche i 48 anni di attività di Nuova Acropoli in Italia.

L’attività è infatti inserita nelle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Filosofia, giornata che viene realizzata in altre 14 città italiane ed in più di 60 paesi del Mondo, ove sono presenti i centri di filosofia, cultura e volontariato di Nuova Acropoli.

Quest’anno lo slogan sarà “Filosofia in azione: Pensieri che diventano gesti, gesti che trasformano il mondo!”.

Infatti la Filosofia è opportunità di trasformazione, e non “quella cosa con la quale, o senza la quale, si rimane tale e quale…”.

È prodigarsi e non lamentarsi.

È riflettere insieme, per cercare il senso delle cose, e non disquisire su ciò che non si sa.

È impegnarsi silenziosamente, ricoprendo i piccoli buchi che altri non vogliono ricoprire.

È non avere paura delle differenze, ma arricchirsi di esse, promuovendo sempre più unione e collaborazione.

La Filosofia, insomma, è una ricerca di miglioramento concreto, è l’anima del Volontariato, ed ogni volontario in fondo, come idealista, è potenzialmente un aspirante filosofo. Così Nuova Acropoli la propone e la vive da 48 anni in Italia ed invita tutti a celebrare insieme questa Filosofia in azione, su una spiaggia bella, da film, per una vera giornata di festa!

È gradita la prenotazione al 351 937 8073. Munirsi di pranzo al sacco e guanti. Per maggiori dettagli www.nuovaacropoli.it