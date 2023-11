Incidente sulla Casilina: scontro autocarro-bici, morto 58enne • Terzo Binario News

Incidente su via Casilina, all’altezza di via dei Gordiani. Ancora una vittima sulle strade della Capitale: morto un romeno di 58 anni. Alle 9 di oggi, martedì 14 novembre, per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto un autocarro e una bicicletta. Per il 58enne non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia locale del V Gruppo Prenestino. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto accaduto.