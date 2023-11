Leone a Ladispoli, la sex worker Maria Sofia: "Notizia che ci ha fatto schifo" • Terzo Binario News

“Questa notizia ci ha fatto collettivamente schifo perchè la maggior parte di noi è contraria al circo con gli animali”. Esordisce così in un post instagram Maria Sofia Federico, la 18enne venuta alla ribalta negli ultimi mesi per aver scelto, dopo l’esperienza televisiva a Il Collegio su Rai Due, di intraprendere la carriera della sex worker e dell’hard partendo dall’Accademy di Rocco Siffredi.

La giovanissima, nota alle cronache per il forte impegno animalista, in un video social, così come ha fatto moltissima stampa nazionale e internazionale ha parlato dell’episodio di ieri che ha visto il leone del Circo di Ladispoli passeggiare in un lungo e largo le vie della città, senza esimersi dal fare un nuovo appello al vegan e una nuova forte condanna allo sfruttamento degli animali.

“Ma allora perchè gli stessi che vanno contro il circo con gli animali, mangia carne e derivati?”, si domanda. “Se siamo contrari al circo con gli animali è perchè crediamo sia crudele sfruttare animali per intrattenimento e piacere. E allora anche mangiare prodotti animai è forma di piacere, seppur superficiale”

Qui, il video social:

https://www.instagram.com/reel/Czi38UfCDCg/?igshid=ODlnZ3N1b3Y4aHFr