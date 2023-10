Leo in canile da sempre: è il momento che trovi una famiglia che lo ami • Terzo Binario News

Leo, questa è la SUA ultima speranza di uscire dal canile. Ha atteso una famiglia tutta la vita, e spero davvero che non sia stata una vita sprecata senza che il suo unico desiderio si avveri.

Non so perché ma non piace a nessuno… ha ormai 14 anni e temo che nessuno lo sceglierà mai. Ho paura che non esca più da questo box.

Ha passato qui tutta la vita, senza mai ricevere nemmeno una richiesta di adozione.

Un vita qui tra le sbarre, tra gli abbai, la noia, il caldo e il freddo. Sempre solo.

Non so perché nessuno lo ha mai scelto. E’ un cane di taglia grande, è vero… ma ha un carattere d’oro! Va d’accordo con i simili e ne cerca la compagnia. Con le persone instaura forti legami di fiducia, si apre subito e passa tanto tempo a cercare coccole. E’ un cane dalla mente brillante, che ha tanta voglia di capire le cose, nonostante la sua età è ancora allegro e solare, soprattutto direi tanto tanto affettuoso.

Spero che questo vi convinca una volta per tutte a dargli una possibilità, di sicuro non rimarrete delusi da un amico come luiMi basterebbe sapere, anche dopo tutto questo tempo, anche per un attimo… che qualcuno ha scelto me, che qualcuno mi ha voluto accanto… Per dare un senso a tutta la mia vita.

LEO È UN CAGNOLONE DI TAGLIA GRANDE, IN CANILE DA SEMPRE E ORMAI HA 14 ANNI.

È MICROCHIPPATO, VACCINATO, SVERMINATO E STERILIZZATO.

SI TROVA IN PROVINCIA DI ROMA,

AL RIFUGIO ENPA FIDOLANDIA DI CASTEL MADAMA. DATEGLI UNA POSSIBILITÀ, TROVERETE UN AMICO INTELLIGENTE E AFFETUOSO

SI AFFIDA IN CENTRO E NORD ITALIA PREVIO ITER CONTROLLO PREAFFIDO

PER INFORMAZIONI SCRIVERE SU WHATSAPP A

3880557968