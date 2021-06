Leishmania Day dedicato a Luigi Paris di Emergenze Pelose Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

L’associazione “Emergenze Pelose”, attiva nel comprensorio a supporto di quei padroni di animali domestici che hanno sperimentato problemi a causa dell’emergenza Covid, ha messo a segno un’altra importante iniziativa, alternativa e unica, stavolta dedicata ai cani.

Sabato 19 giugno, in occasione della Giornata della salute i volontari di Emergenze Pelose odv hanno promosso il test della leishmaniosi gratuito per i cani con più di 8 mesi. Il Leishmania Day dedicato a Luigi Paris è stato tutto organizzato alla perfezione tramite appuntamento per e-mail e seguendo le direttive anticovid. Questa volta l’evento era dedicato solo ai pelosetti adottati dalla loro associazione, ma contano in un prossimo futuro di estendere l’iniziativa a tutti.

Purtroppo questa malattia affligge da tempo gli esemplari del comprensorio di Civitavecchia.

Capita spesso che la malattia si scopra solo quando compaiono i sintomi e si cominci a curarla troppo tardi, non riuscendo a scongiurare la morte dell’animale per questo è importante diagnosticarla precocemente: la tempistica della terapia può essere decisiva per una migliore guarigione. La leishmaniosi viene trasmessa dal pappataceo, piccola zanzara tipica delle nostre aree, e può avere diverse evoluzioni: da forme quasi asintomatiche a forme molto gravi addirittura mortali. La prevenzione si fa cercando di evitare la puntura del pappataceo tramite repellenti ed antiparassitari, ma esiste da qualche anno anche il vaccino che sembra avere ottimi risultati. Per questo scoprire la malattia è determinante.