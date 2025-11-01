 Leila bellissima micia cerca casa • Terzo Binario News

Leila bellissima micia cerca casa

Nov 1, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

LEILA bellissima dolcissima timidissima micia nata 1.10.2021 recuperata a Segrate

Vaccinata, sterilizzata, microchippata.

Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano
Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159