Adozione del cuore per Lola, bellissima Dogo • Terzo Binario News

 Adozione del cuore per Lola, bellissima Dogo

Adozione del cuore per Lola, bellissima Dogo

Nov 2, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

LOLA  bellissima dogo argentino di taglia grande  nata  30.3.2019. La sua è un’adozione del cuore perchè LOLA é sorda.

E’ buona con le persone, timida, abituata alla vita in appartamento. Per lei cerchiamo una famiglia con esperienza, conoscitrice della razza che sia disposta a gestirla nonostante le sue criticità .

LOLA ha già sofferto tanto, non vogliamo che passi in canile il resto della sua vita.

LOLA  E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

