Adozione del cuore per Lola, bellissima Dogo • Terzo Binario News

LOLA bellissima dogo argentino di taglia grande nata 30.3.2019. La sua è un’adozione del cuore perchè LOLA é sorda.
E’ buona con le persone, timida, abituata alla vita in appartamento. Per lei cerchiamo una famiglia con esperienza, conoscitrice della razza che sia disposta a gestirla nonostante le sue criticità .
LOLA ha già sofferto tanto, non vogliamo che passi in canile il resto della sua vita.
LOLA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
