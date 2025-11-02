Adozione del cuore per Lola, bellissima Dogo • Terzo Binario News

LOLA bellissima dogo argentino di taglia grande nata 30.3.2019. La sua è un’adozione del cuore perchè LOLA é sorda.

E’ buona con le persone, timida, abituata alla vita in appartamento. Per lei cerchiamo una famiglia con esperienza, conoscitrice della razza che sia disposta a gestirla nonostante le sue criticità .

LOLA ha già sofferto tanto, non vogliamo che passi in canile il resto della sua vita.

LOLA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerla, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



