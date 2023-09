Legambiente, il Comune di Canale Monterano aderisce a "Puliamo il mondo" • Terzo Binario News

Sabato 23 Settembre il Comune di Canale Monterano aderisce a

“Puliamo il Mondo”, iniziativa nazionale promossa da Legambiente, conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”, uno degli eventi più significativi nell’ambito della tutela dell’ambiente, che coinvolge migliaia di volontari in tutto il mondo.

Sabato 23 Settembre la comunità di Canale e Montevirginio si unirà agli sforzi nazionali e internazionali per rendere più pulito e sostenibile il suo territorio. “L’adesione a Puliamo il Mondo dimostra il forte impegno del Comune nella promozione della tutela dell’ambiente e nella sensibilizzazione della comunità sulla necessità di prenderci cura del nostro territorio – commenta il Vice Sindaco con delega al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Lavini – Invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a farsi parte attiva di questa iniziativa e a venire in Piazza Tubingen

alle ore 10.00 per dare il loro contributo in piccole e grandi attività di pulizia, riqualificazione, e sensibilizzazione ambientale in varie aree del Comune.”

L’evento ha il supporto dell’Amministrazione comunale, anche in qualità di ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monterano, dell’Università Agraria e del locale circolo di Legambiente “Al Biacco”.



“L’entusiasmo con il quale è stata accolta la nostra proposta di organizzare questa iniziativa – commenta la Presidentessa del Circolo Legambiente Al Biacco di Canale Monterano, Francesca Crostarosa – esprime la profonda e storica sensibilità della comunità canalese per le tematiche ambientali. Puliamo il Mondo è l’avvio di un percorso partecipato per la salvaguardia sociale e ambientale nell’interesse del bene comune“.