Legalità, all'Alberghiero di Ladispoli diretta streaing con Piero Grasso • Terzo Binario News

Un incontro in diretta streaming fra gli studenti dell’Istituto Alberghiero (III T, IV T, II D e I A) e Pietro Grasso, già Procuratore nazionale antimafia e Presidente del Senato, per riflettere sul tema della legalità: è quello che si svolge oggi 17 novembre dalle 10 alle 12 con la testimonianza di Raphael Rossi, esperto nella progettazione di sistemi avanzati nella gestione dei rifiuti, e la partecipazione straordinaria di Salvo Ficarra.

“L’educazione alla cittadinanza, prevista dalla Legge n.92/2019, è da sempre al centro della nostra offerta formativa. – ha sottolineato la Referente dell’iniziativa e Vicepreside dell’Istituto Alberghiero Prof.ssa Rosa Torino – Si tratta di un preciso e imprescindibile dovere di ogni sistema di istruzione e di una sfida che si pone l’obiettivo di insegnare agli studenti come vivere la modernità con spirito consapevole e responsabile. La cronaca – ha aggiunto la Prof.ssa Torino – ci pone purtroppo di fronte a continui episodi di intolleranza, devianza e violenza. Proprio per questo motivo dobbiamo moltiplicare le occasioni in cui sia possibile riflettere e dialogare con importanti e autorevoli testimoni del nostro tempo sui temi più urgenti dell’attualità. Alle subculture basate sulla ricerca dell’interesse personale e del cinismo individualistico che possono sfociare in veri e propri fenomeni di criminalità dobbiamo saper opporre una solida cultura della legalità che deve formarsi giorno per giorno a partire dalla scuola. Solo in questo modo riusciremo a trasmettere un indispensabile sistema di valori che sappia alimentare corrette forme di cittadinanza capaci di dare spazio a tutti nella condivisione e nel rispetto delle stesse regole di convivenza”.

A questo link il video “Pietro Grasso. Trent’anni di lotta alla mafia”