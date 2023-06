Le sei domande di un nuovo cittadino di Ladispoli • Terzo Binario News

“È un vero peccato che i cittadini per primi si lascino rovinare cosi un meraviglioso gioiello di città”

“Riflessioni e domande su questi giorni…

Sono un nuovo cittadino di Ladispoli, bellissima città baciata dal mare e carezzata dalle brezze delle montagne.

Leggo tanti commenti su VAS, ACEA ATO 2, strade rifatte ed altre no, marciapiedi che rimangono comunque ad essere una vergona ed insicuri per chiunque leggermente instabile nella camminata, di campeggi, di gestori che sono rimasti praticamente a bocca asciutta, almeno per buona parte di questa stagione, la perdita di introiti per la città di Ladispoli che tra l’altro si riflette sui servizi che i cittadini poi godono di più nei mesi non estivi.

Mi pongo una serie di domande, alcune semplici, altre forse un poco meno poiché non sono un ladispolano nato. Volevo condividerle con voi.

Quando ero piccolo, mi ricordo le mamme con i bambini che facevano i blocchi stradali per avere un semaforo ed evitare tragedie dovute ad attraversamenti stradali. Oggi, il costo dell’acqua è aumentato a parità, o peggio, di servizi. Se è vero che il comune, che dovrebbe tutelare i cittadini, non fa nulla, perché nessuno scende in strada a manifestare? VAS, multipiano ed altro. Sono sicuro ce ci sono degli ottimi geometri, ingegneri, esperti nella materia, e quanto altro in città. Nessuno che si interessa della città dove vive? Nessun parere? Tutti amici fin dai tempi di scuola? Proprietari e/o gestori di strutture di accoglienza, voi che sembra siate stati praticamente presi in giro, e quest’anno perderete tanti soldi, come vi sentite? Tutto a posto? Contenti che invece qualcun altro brinderà, mentre sarete all’asciutto? Commercianti, mi chiedo se anche voi tutto bene? Non mi intendo tantissimo di finanza, ma l’equazione mi appare semplice: a meno turisti corrisponde minor volume di affari. Alle varie opposizioni, e qui parlo in linea di principio ed indipendentemente dal partito che governa oggigiorno, sarebbe forse il caso di smetterla di parlare e passare alle vie legali quando necessario? Ladispolani, e mi rivolgo a quelli che dicono di adorare la loro città, a quelli che sono sempre pronti a lamentarsi, ma quando andate a votare la vostra mente è impegnata sull’ultimo video virale o a considerare se conviene davvero ri-confermare le ultime persone elette?

Sinceramente, a me Ladispoli piace molto. Ed è un vero peccato che i cittadini per primi si lascino rovinare cosi un meraviglioso gioiello di città.

Un grande in bocca al lupo a tutti e buona estate!”

Lettera firmata

