Le scuole di Santa Marinella aperte regolarmente lunedì - Terzo Binario News

La rassicurazione dal sindaco Pietro Tidei

“Le attività didattiche in tutti i Plessi di Santa Marinella ripartiranno, come da programma, il prossimo lunedì 14 settembre.

Non è previsto alcun rinvio nemmeno per la scuola primaria e dell’infanzia.

Oggi pomeriggio alle 16:00 una delegazione guidata dal sindaco Pietro Tidei e dalla dirigente scolastica VELIA Ceccarelli, composta dall’ assessore alla pubblica istruzione Stefania Nardangeli e da tecnici comunali eseguirà un ultimo sopralluogo in tutte le scuole cittadine partendo dalla Carducci, per verificare se esistono ancora degli interventi urgenti da eseguire in vista del ritorno nelle aule di tutti i bambini e gli studenti di Santa Marinella.

Qualora dovessero emergere ancora delle criticità – afferma il sindaco Tidei – ho già precettato tutti gli operai della Multiservizi i responsabili della ditta Gesam che nel caso saranno chiamati a lavorare anche nelle giornate di sabato e domenica perché entro lunedì mattina tutti i plessi scolastici dovranno essere puliti, sanificati e pronti ad accogliere in totale sicurezza i ragazzi e il corpo docente”.

Negli ultimi giorni sono sati eseguiti moltissimi lavori di manutenzione che hanno interessato non solo i locali interni dei vari edifici scolastici, ma anche i cortili e giardini dei plessi comunali. “è stata una settimana molto impegnativa, direi frenetica, perché è stato necessario anche a seguito di mie personali ispezioni, intervenire per risolvere alcune problematiche, tappare delle buche, ridipingere alcune aule e tante altre iniziative che si sono rese necessarie.

Confermo che il servizio scuolabus partirà regolarmente già da lunedì mattina in perfetta concomitanza con la ripresa delle lezioni. Il servizio mensa invece sarà attivo da lunedì 5 ottobre”. Il sindaco Tidei ha rinnovato anche l’invito rivolto a tutti i genitori affinché partecipino numerosi all’assemblea pubblica che, per garantire i distanziamenti sociali e le norme per limitare i contagi da Covid 19, si svolgerà domani mattina, a partire dalle ore 10, all’interno del Palazzetto dello Sport di Via delle Colonie. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. Sarà quella, infatti, come ha voluto anticipare ancora il sindaco di Santa Marinella, l’occasione per informare le famiglie su tutte le novità previste e introdotte nel rispetto dei decreti ministeriali e le nuove regole da seguire in vista della riapertura delle scuole”.

Pietro Tidei