Le reti idriche e fognarie di Campo di Mare passano ad Acea Ato 2: tutto ciò che devono sapere i cittadini • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Passaggio atteso da oltre mezzo secolo, nei prossimi giorni campagna di informazione mirata di Acea Ato 2 sul territorio”

“Con la storica firma del contratto di cessione delle reti idriche e fognarie di Campo di Mare da Ostilia al Comune di Cerveteri e la conseguente presa in carico dell’anagrafica di utenze da parte di Acea Ato 2, unificando dunque il servizio idrico al resto del territorio comunale di Cerveteri. Da ora in poi, per tutte le informazioni, richieste di chiarimento e segnalazioni potranno rivolgersi direttamente alla Società e sempre Acea, a breve, inizierà una capillare campagna di comunicazione nel territorio per fornire assistenza e informazioni a tutta l’utenza”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ieri, alla presenza dei Dirigenti del Comune di Cerveteri ha siglato l’accordo con la Società Ostilia con la quale la stessa cedeva la proprietà delle proprie reti idriche e fognarie al Comune, una firma che la cittadinanza attendeva da oltre mezzo secolo.

Questo pomeriggio, invece, la consegna delle chiavi del potabilizzatore dell’acqua, alla Società Acea Ato 2.

“Da oggi, sul servizio idrico, i cittadini di Campo di Mare dovranno comportarsi nello stesso identico modo dei cittadini di tutto il resto del territorio comunale – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con il passaggio delle reti da Ostilia al Comune e dal Comune ad Acea Ato 2 infatti, il gestore del loro servizio idrico è ufficialmente già passato nelle mani della società idrica. Possono pertanto, per avere maggiori informazioni, già consultare il sito di Acea Ato 2 oppure chiamare il numero verde 800130335 per le segnalazioni relative ai guasti e 800130331 per il commerciale”.

“Non appena possibile – conclude il Sindaco Gubetti – daremo maggiori informazioni ai cittadini di Campo di Mare relativamente la campagna di comunicazione che Acea Ato 2 attiverà in maniera mirata sul territorio”.