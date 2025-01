Nominata la nuova Giunta comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Oltre le conferme di Gnazi , Battafarano e Ferri e il rientro di Luchetti faranno parte dell’esecutivo, Alessandro Gazzella, Francesca Cennerilli e Manuele Parroccini

Questa mattina il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha firmato il decreto di nomina della nuova Giunta comunale.

Riccardo Ferri, sarà Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole, Polizia Locale e Sicurezza, Patrimonio e GAL

Federica Battafarano sarà Assessore alla Pubblica Istruzione, Servizi per l’Infanzia e Adolescenza, Biblioteca – Memoria Storica e Valorizzazione Archivio Storico, Arte, Pari Opportunità, Diritti, Inclusione Sociale, Integrazione, Politiche Giovanili e per la Pace, Tutela e Promozione del Sito UNESCO, Partecipazione Attiva e Rapporti con il Territorio

Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura e al Turismo.

Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Rapporti con la Multiservizi e Transizione Digitale.

Alessandro Gnazi ricoprirà il ruolo di Assessore all’Ambiente, rifiuti e decoro urbano. Assessore ai Lavori pubblici e Project Financing sarà Matteo Luchetti mentre Manuele Parroccini sarà Assessore allo Sport, Eventi Sportivi, Attività Produttive e Mercati, Rapporti con i Rioni e Pro Loco.

Restano invece nelle mani del Sindaco le Deleghe ai Servizi Sociali, Urbanistica, Protezione Civile e Benessere Animale, Politiche per la Salute, Demanio, Tpl e mobilità e Valorizzazione del Patrimonio paesaggistico.

“Come annunciato al termine dello scorso Consiglio comunale, nella giornata di sabato ho dato seguito alla revoca degli incarichi di tutti gli assessori e a seguito di un ulteriore confronto con le forze politiche della Coalizione, oggi ho firmato i decreti di nomina della nuova Giunta – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la ritrovata armonia politica e amministrativa, dimostrata già in occasione dell’approvazione del Bilancio previsionale dell’Ente, ha portato alla definizione di una nuova squadra di Governo che sono certa ci consentirà il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di Governo con il quale ci siamo presentati ai cittadini nel 2022”.

“Ai nuovi Assessori – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – sia a chi si trova alla prima esperienza in assoluto in Giunta, come Alessandro Gazzella e Manuele Parroccini, che a quelli riconfermati, auguro sin da ora un buon lavoro, certa che la loro presenza e il loro contributo ci darà lo slancio per portare a termine tutte quelle opere di cui la città necessita”.

“Sono felice di poter presentare alla città questa squadra di governo che saprà con energia e attenzione portare a termine i tanti progetti che abbiamo avviato in questi primi due anni e mezzo di mandato – conclude – una squadra che rappresenta un’armonia ritrovata fra tutte le forze di maggioranza e che saprà affiancarmi con rinnovato entusiasmo mettendosi al servizio della comunità. Con l’occasione, ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a Francesca Appetiti, che ha ricoperto in questa prima metà del mio mandato il delicato ruolo di Assessore alla Sostenibilità Ambientale e alla Salute, svolgendo un lavoro importante, costante e continuo, grazie al quale è stato possibile portare a compimento tantissimi progetti e iniziative per la nostra città. Continuerà ad affiancarci con la sua consueta disponibilità e amore per il territorio”.