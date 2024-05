Le consulenze di Fiumicino nel mirino di "Report", l'opposizione: "Baccini chiarisca" • Terzo Binario News

I consiglieri comunali di opposizione attaccano la maggioranza

Le menzogne di Baccini riguardo alla sua operazione di spending review sono ormai evidenti, come apprendiamo dal servizio del programma Report andato in onda su Rai 3: migliaia di euro spesi per iniziative che venivano organizzate da comitati e pro loco a titolo gratuito, o per eventi i cui relatori erano solamente istituzionali.

Sussistono ancora numerosi interrogativi dal punto di vista delle scelte politiche riguardo ai finanziamenti della campagna elettorale da parte di una misteriosa università probabilmente mai esistita. E poi le consulenze, sproporzionate e ambigue, parenti di capigruppo che vincono importanti selezioni pubbliche, e infine la questione del porto che continua a suscitare non poche preoccupazioni al netto anche di quanto sta accadendo a Genova.

Ad un solo anno dal voto tutto ciò non lascia presagire nulla di buono.

Come opposizione avevamo sollevato tali questioni già da tempo, evidentemente avevamo ragione sulla situazione attuale.

Chiediamo pertanto al sindaco di fornire chiarimenti, di far luce su questi fatti e di presentarsi in aula a riferire.

I consiglieri dei gruppi di opposizione