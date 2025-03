“Lavoriamo per far diventare Mondadori a Cerveteri un punto di riferimento per la città” • Terzo Binario News

Intervista ad Andrea Oliva (detto Boccia) e Tarita Vecchiotti della libreria di Largo Almuneacar. In programma tante attività, gruppi di lettura, iniziative per ragazzi e presentazioni letterarie

Da quando lo scorso primo febbraio ha riaperto i battenti, dopo una brevissima pausa riorganizzativa, Mondadori Bookstore a Cerveteri non si è mai fermata.

Ad accogliere i lettori, sempre Andrea Oliva (ovvero “Boccia”) e Tarita Vecchiotti, non soltanto abili maestri nel saper trovare sempre la scelta letteraria giusta per l’occasione giusta, ma veri e propri librai, carichi di passione e amore per il lavoro che ogni giorno svolgono.

Quando abbiamo scelto di approfondire le attività di Mondadori, abbiamo trovato Andrea e Tarita intenti a dare il benvenuto a due giovani ragazzi dell’Istituto Enrico Mattei, che insieme ad altri compagni di classe stanno iniziando il progetto di PCTO (la vecchia alternanza scuola-lavoro per intenderci) proprio con la libreria di Largo Almuneacar. Subito dopo qualche foto di rito, ci siamo fermati con loro a fare qualche chiacchiera in più, tra iniziative e progetti futuri.

Tarita Vecchiotti e Andrea Oliva di Mondadori Bookstore Cerveteri

Cerveteri ha sempre “lamentato” la mancanza di una libreria: ora c’è ed è anche un marchio particolarmente riconoscibile e di spessore come Mondadori. Che risposta ha avuto dalla cittadinanza?

Fortunatamente buona, sin dall’esordio nel giugno 2023 abbiamo subito riscontrato un ottimo gradimento da parte della cittadinanza, con clienti affezionati oramai divenuti dei veri e propri amici della nostra libreria. Un target di clientela estremamente vario che riconosce in noi un punto di riferimento non soltanto per le proprie letture ma anche per fare un regalo ad un amico o a una persona cara. Insomma, nonostante il progresso continuo della tecnologia, il libro si conferma essere “immortale” e dunque ancora un regalo ricercato e gradito. Quando poi all’inizio di quest’anno abbiamo chiuso per qualche settimana, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di persone preoccupate che temevano avessimo chiuso: una dimostrazione d’affetto grandissima che ci rende davvero orgogliosi e felici.

Ad avvicinare ancora di più il pubblico, oltre alle novità tra gli scaffali, ci pensano anche le iniziative che state organizzando settimanalmente. Ce ne parlate?

Vogliamo rendere Mondadori uno spazio aperto a tutti, un luogo di ritrovo, un punto di riferimento per leggere, confrontarsi sulle novità letterarie, per avventurarsi nel mondo dei libri. Stiamo cercando di rivolgersi a tutti i target possibili con diverse iniziative.

Nei giorni scorsi si è svolto il primo appuntamento di “Alunni in Libreria”, con una prima elementare della I.C. Marina di Cerveteri plesso di Valcanneto, mentre proprio in questi giorni è iniziato il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro con la classe 3 L dell’Istituto Enrico Mattei e che coinvolgerà 13 studenti. Alcuni ragazzi già sono clienti della nostra libreria e appassionati lettori: speriamo che lo diventino tutti gli altri e perché no i librai del domani! Per i più adulti invece siamo giunti al secondo appuntamento del Gruppo di Lettura “#LeggiconTarita” e già alla seconda presentazione letteraria con autori del territorio all’interno del format “#LaMondadoriCerveteriIncontra”. Tutte iniziative aperte a tutti, gratuite e dove tutti sono i benvenuti.

“Alunni in Libreria” – Tarita Vecchiotti e Andrea Oliva di Mondadori Bookstore consegnano “I 10 diritti del lettore” alle Docenti delle scuole

A proposito di presentazioni di cui abbiamo appena fatto accenno, come sono andati i primi due appuntamenti? Siete soddisfatti?

Se sono andate bene davvero sarà il pubblico a dircelo. Non siamo soliti farci dei complimenti da soli, anche se un caro amico di Mondadori più volte ci ha detto che sembriamo nati per fare i moderatori di eventi e i librai. Siamo però sicuramente felici di come siano partite con il piede giusto: nei primi due venerdì abbiamo ospitato due autori del nostro territorio, Miriam Palombi e Valerio Valentini, ai quali ci lega anche un rapporto di amicizia. Queste sono iniziative che crescono con il tempo: crediamo che il pubblico si debba abituare al fatto che ci sia un appuntamento settimanale fisso con i libri. Si inizia magari con i clienti più affezionati e man mano anche grazie al passaparola la notizia si diffonde a macchia d’olio. Abbiamo già in programma altre presentazioni e l’auspicio è quello di crescere sempre di più fino ad arrivare ad accogliere autori di richiamo nazionale. Già abbiamo in programma ulteriori sei presentazioni e a tal proposito, tra i vari appuntamenti, vi invitiamo a segnarvi in agenda le date di martedì 1 aprile e di giovedì 8 maggio: ci saranno due appuntamenti davvero da non perdere!

Presentazione del Libro di Valerio Valentini, in foto oltre all’autore e i titolari della libreria, anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri Francesca Cennerilli, intervenuta a sostegno della manifestazione

Quando ci siamo incontrati poco fa, stavate dando il benvenuto a due giovani studenti dell’Enrico Mattei che saranno impegnati nell’Alternanza Scuola-Lavoro. Come è nata questa collaborazione?

Una collaborazione che ci rende molto felici. Come detto, vogliamo aprire i locali di Mondadori alla città e il fatto che per un periodo possano di fatto “lavorare” con noi dei ragazzi, degli studenti delle scuole superiori non può che farci piacere. Il progetto coinvolge 13 studenti della classe 3 L, che coordinati dalla Professoressa Silvia Borracci, per due ore a settimana faranno di fatto parte del nostro team. Sarà per loro occasione per capire come funziona il mondo del lavoro, come rapportarsi con il pubblico, ma anche occasione per appassionarsi al mondo dei libri. Una doppia opportunità: per loro, che vivranno la loro prima esperienza a contatto con il mondo del lavoro, e per noi, che ci relazioneremo con dei ragazzi giovanissimi.

Tarita Vecchiotti e Andrea Oliva accolgono in libreria gli studenti dell’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri

Quali obiettivi si pone da qui al futuro?

Certamente continuare ad organizzare iniziative come quelle tenutesi sino ad ora, ma ciò che più abbiamo a cuore è avvicinare più persone possibili al mondo dei libri. Leggere è meraviglioso, lo è ancor di più leggere dei libri. I libri non invecchiano mai, non si spengono mai: magari si rovina la copertina, può sgualcirsi qualche pagina, ma rimane lì, pronto per essere letto e per aprire le nostre menti, per sviluppare la fantasia di chi legge, per farci avere nuove visioni sul mondo. Ad oggi ci stiamo riuscendo, lo dimostrano le tantissime persone che con grande frequenza vengono a fare acquisti in libreria e che con altrettanta costanza partecipano agli appuntamenti proposti. Speriamo di continuare così.