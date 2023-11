Lavori sulla A12 fra Cerveteri e Santa Severa e presso Tirreno Est posticipati a lunedì • Terzo Binario News

Proseguiranno poi martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 novembre sempre con orario 21-8

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A12 Roma-Civitavecchia, sono state annullate le chiusure dello svincolo di Santa Severa Santa Marinella e dell’area di servizio “Tirreno est”, situata nel tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa Santa Marinella, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia, previste dalle 21:00 di questa sera, venerdì 10, alle 8:00 di sabato 11 novembre.

Per consentire i lavori di manutenzione la chiusura dello svincolo di Santa Severa Santa Marinella, in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma è stata posticipata a lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 novembre, con orario 21:00-8:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia: Civitavecchia sud;

in uscita per chi proviene da Roma, uscire allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Tirreno est”, situata nel tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa Santa Marinella, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.