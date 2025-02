Lavori sul lungolago Argenti, l'opposizione di Bracciano all'attacco sulla tempistica • Terzo Binario News

“L’opposizione unità ha presentato in queste ore un’interrogazione rivolta al sindaco di Bracciano e all’assessore ai Lavori pubblici per chiedere chiarimenti in merito alle tempistiche dei lavori di rigenerazione urbana del Lungolago Argenti.

I commercianti ci segnalano ormai quotidianamente la loro preoccupazione rispetto al rischio di trovarsi in mezzo a un cantiere, durante la stagione estiva, per il secondo anno consecutivo.

Questo perché il progetto è di fatto bloccato vista l’impossibilità di realizzare i nuovi parcheggi, come previsto dal progetto approvato dal Comune di Bracciano, per via di un veto da parte della Soprintendenza ai beni culturali sulle aree individuate, perché vincolate in quanto considerate zone agricole di pregio.

Una problematica nata dal fatto che la progettista responsabile del procedimento, nonché capo area urbanistica del Comune, non si è resa conto che il progetto, da lei redatto, era in contrasto con il Piano paesaggistico regionale (PTPR). A questo punto, vista la situazione di stallo dopo quasi due anni, l’opposizione chiede un cronoprogramma dei lavori, con una data certa di fine lavori. Chiediamo inoltre che venga data priorità alla realizzazione dei parcheggi esistenti e autorizzati denominati P3 e P7, che si modifichi il progetto permettendo temporaneamente il transito delle auto visto il disagio che creerebbe avere solo parcheggi molto distanti dalle attività commerciali e dalle spiagge. Chiediamo inoltre che venga presentato il piano per le aree di sosta provvisorie e la relativa soluzione che si adotterà trascorsi i 180 giorni per i quali sono ammesse in base alla vigente normativa in materia”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Bracciano Roberta Riccioni, Enrica Bonaccioli, Alberto Bergodi, Armando Tondinelli, Roberta Alimenti, Claudia Marini.