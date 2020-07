Lavori in via del Lavatore a Ladispoli: tolta l'acqua corrente ma i cittadini non lo sanno - Terzo Binario News

Lavori in via del Lavatore a Ladispoli che costringono a sospendere l’erogazione idrica ma senza che i cittadini vengano avvertiti. Questo fa sapere un lettore che ci ha scritto raccontando le proprie difficoltà.

“Il problema è che siamo senza acqua e nessuno ti avverte. Con che mi lavo le mani e come mangio? Un problema più grave è proprio per il fatto che ci sia ancora in alto questo virus e comunque fa caldo ci costringono andare a comprare l’acqua litri e litri per poter poi anche cucinare. Chi mi risarcisce?”

