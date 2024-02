Lavori in corso a Fiumicino, nascerà una rotonda tra via Castel Sant'Angelo e via di Tragliatella • Terzo Binario News

Progetto di riqualificazione dell’Incrocio tra Via Castel Sant’Angelo e Via di Tragliatella

Durante la riunione della commissione per i lavori pubblici, presieduta dall’ Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e dal Presidente della commissione Roberto Feola, si è analizzata la progettazione per la costruzione di una rotonda per regolarizzare, l’incrocio tra Via Castel Sant’Angelo e Via di Tragliatella.

“Nonostante la situazione di confine dell’incrocio e quindi di competenza, con il Comune di Anguillara e Roma Città Metropolitana, siamo convenuti ad una strategia per mettere in sicurezza, fluidificando nel contempo la mobilità, il crocevia, da tempo segnalato come tratto pericoloso. L’Amministrazioni di Fiumicino si impegna a redigere il progetto per la costruzione della rotonda e Roma Città Metropolitana a ripristinare le parti più ammalorate e danneggiate di Via Castel Sant’Angelo”. ha dichiarato l’Assessore Giovanna Onorati.

“Proseguono i sopralluoghi sul territorio per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Finora sono soddisfatto del lavoro svolto dalla commissione, per affrontare e risolvere le diverse problematiche con competenza e professionalità. Continueremo a studiare e a gestire le criticità ancora presenti nel comune, per garantire un ambiente sicuro e vivibile a tutti i cittadini.” ha concluso Roberto Feola, Presidente della Commissione ai Lavori Pubblici.