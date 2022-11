Lavori di sfalcio nel piazzale della stazione di Montalto, occhio ai divieti di sosta per due sabati • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Montalto informa la cittadinanza che verranno eseguiti dei lavori per lo sfalcio della vegetazione presente sul Piazzale della Ferrovia. Per non creare maggiore disagio ai pendolari che devono parcheggiare l’auto sul piazzale della stazione ferroviaria, i lavori verranno realizzati nei giorni di sabato 26 novembre e sabato 3 dicembre.

Pertanto il Comando di Polizia locale ha emesso l’ordinanza n. 109 del 23/11/2022 che ordina per sabato 26 novembre il divieto di sosta sul lato sinistro entrando nel piazzale dalle ore 5:00 fino a termine dei lavori; per il giorno sabato 3 dicembre il divieto di sosta riguarda il lato destro sempre dalle ore 5:00 fino al termine dei lavori.

Sarà comunque installata la segnaletica relativa alla modifica temporanea della viabilità.

Nel caso di condizioni meteo avverse, gli interventi verranno effettuati la settimana successiva.