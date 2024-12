Sopralluogo da furto, i Carabinieri arrestano due 23enne rumeni in via Cassia • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in concorso tra loro, due 23enni di origini romene, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata in abitazione.

I Carabinieri hanno notato gli indagati aggirarsi con fare sospetto e li hanno seguiti fino a un complesso condominiale in via Cassia, dove sono stati sorpresi in flagranza mentre scavalcavano diverse recinzioni di abitazioni, gravemente indiziati di effettuare un sopralluogo e individuare quella da derubare.

Quando gli è stato imposto l’alt, hanno tentato di darsi alla fuga, aggredendo i Carabinieri ma sono stati bloccati. Ad esito di perquisizione sono stati trovati in possesso di uno zaino contenente passamontagna, cacciaviti, guanti e torce, tutto sequestrato.

Su disposizione della Procura della Repubblica, gli indagati sono stati arrestati e accompagnati presso le aule dibattimentali di Piazzale Clodio, dove è stato convalidato l’arresto e disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.