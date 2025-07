Lavori alla Casa della Salute di Ladispoli dal 30 luglio all'8 agosto • Terzo Binario News

La Asl Roma 4: “Tutti i servizi ambulatoriali rimarranno attivi e garantiti”

A partire da mercoledì 30 luglio e fino all’8 agosto, la Casa della Salute di Ladispoli sarà interessata da una serie di attività di trasloco necessarie per l’avvio della seconda fase dei lavori di riqualificazione dell’area.

L’intervento rientra nel progetto di realizzazione della nuova Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità, due strutture chiave per il rafforzamento dell’assistenza territoriale prevista dal piano sanitario regionale.

In questa nuova fase, tutti i servizi ambulatoriali rimarranno attivi e garantiti, con un ingresso temporaneo leggermente spostato sullo stesso lato dell’edificio. Proseguiranno regolarmente le visite di specialistica ambulatoriale che sono: ambulatorio Demenze, Cardiologia, Diabetologia, Ecocardio, Fisiatria, Medicina Legale, Neurologia, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Nefrologia, Chirurgia Generale, Senologia, Medicina dello Sport.

Rimane invariata anche l’attività dell’unità diagnostica per immagini e dell’Ambulatorio Infermieristico.

L’assistenza sanitaria presso il Presidio poi, viene garantita attraverso una serie di servizi. l’Ambulatorio di Cure Primarie, pensato per gestire con rapidità problemi di salute comuni. Il servizio è attivo h24 e 7 giorni su 7. A supporto è attivo anche il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 08,00, nei festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00 e nei prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

Per il periodo estivo è anche presente il servizio di Guardia Medica Turistica e inoltre da questo sabato sarà attivo anche l’ Ambufest, il sabato dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

“I lavori in corso – ha dichiarato la Direttrice Generale della ASL Roma 4, dottoressa Rosaria Marino – rappresentano un passo importante verso una rete sanitaria più moderna ed efficiente. Le nuove strutture consentiranno una presa in carico più vicina e tempestiva dei bisogni dei cittadini. Ci scusiamo per eventuali disagi e inviato la popolazione a un uso responsabile dei servizi”.