La città intorno a un buco, o intorno a una voragine, dipende dai punti di vista. Anche questa è Roma, soprattutto dopo quanto accaduto martedì 19 gennaio, con una vettura in bilico sul cratere che si è aperto in via Tor de’ Schiavi, a Centocelle.

Sul posto – dalle 16 – le pattuglie del Gruppo Prenestino e diversi caschi bianchi in ausilio. Non ci sono stati feriti.

c.b.

Foto Welcome to Favelas