Omicidio Vannini, mamma Marina: "Indecente chiedermi un confronto tv con Ciontoli" - Terzo Binario News

Furiosa Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, con la piattaforma tv Discovery per l’intervista ad Antonio Ciontoli. Qui spiega il suo pensiero.

“Poiché si sta parlando di una intervista televisiva ad Antonio Ciontoli, molti mi chiedono perché questo signore continui a godere di ampie protezioni e, soprattutto, come sia consentito (trasmettendo ai nostri giovani un messaggio terrificante) ad un condannato per omicidio di andare in televisione a spargere lacrime tardive e non sincere, invece di andare a scontare la sua pena.



Rispondo (a tutti e pubblicamente, per non ritornare più sull’argomento): non lo so. Le nostre leggi sono queste, dobbiamo rispettarle e Ciontoli può andare dove vuole e chi vuole (secondo le proprie intenzioni, valutazioni e convenienze) può ospitarlo.

. IAspetto fiduciosa la prossima Sentenza della Cassazione.E’ giusto che si sappia, inoltre, che io (tramite il mio avvocato, che immediatamente comunicò uno sdegnato rifiuto) fui invitata a partecipare a quell’intervista per “confrontarmi” con Antonio Ciontoli. Avete capito bene: avrebbero voluto che partecipassi ad un “confronto” con l’assassino di mio figlio!

Ma questa indecenza non è stata sufficiente: mi hanno anche negato la possibilità di replicare”.



Marina Conte.